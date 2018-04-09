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Украина попала в рейтинг самых опасных стран для туризма

Украина попала в рейтинг самых опасных стран для туризма

Украина попала в Топ-20 самых опасных стран для туризма. Список стран публикуется ежегодно Всемирным экономическим форумом. Самой опасной для туристов страной считается Ангола. Она занимает 20 место. Наряду с этим рейтингом, украинский МИД составил собственный, в котором назвал страны, несущие опасность для украинцев.

Далее в обратном порядке следуют Таиланд, Ямайка, Южная Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш, Мали, Ливан, Филиппины. Украина заняла 10 место. Далее в списке следуют Сальвадор, Йемен и Колумбия. Об этом сообщило издание The Independent.

В процессе формирования рейтинга учитываются риски, которым подвергаются туристы и предприятия в этой стране, и которые связаны с безопасностью и возможностью получения серьезного ущерба для людей. В частности, оценивается степень насилия и терроризма в стране. В процессе оценки не учитываются мелкие преступления.

Положение Украины в рейтинге ВЭФ не случайно, так как в последние несколько лет в нашей стране отмечается рост уровня организованной преступности. Также увеличилось количество преступлений, совершенных с применением незаконного оружия.

По материалам УБР
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