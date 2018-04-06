В Ощадбанке рассказали о причинах докапитализации в предыдущие три года

Ощадбанк констатирует, что необходимость его докапитализации в текущем году будет зависеть от курса и влияния валютной позиции и плохих активов.

Об этом в интервью ЭП сообщил предправления банка Андрей Пышный.

“Потребуется ли банку капитал в 2018 году, зависит от курса и влияния валютной позиции, токсичных активов, которые до сих пор находятся на балансе банка и, опять подчеркну, сформированных до 2014 года”, – сказал он.

Пышный добавил, что 2017 год банк завершает с прибылью, точные цифры ждут подтверждения международными аудиторами.

Вместе с тем Пышный рассказал о причинах докапитализации банка в предыдущие три года.

“Во-первых, аннексия Крыма и, соответственно, экспроприация собственности и активов банка, создает для нас дыру в балансе в 1,4 млрд долларов. Ни один банк не потерпел подобных потерь. Государство как акционер банка вынуждено было провести докапитализацию банка в 2014 году.

Мы до сих пор чувствуем негативное влияние на показатели банка в связи с тем, что были утрачены валютные активы. И эти риски все еще находятся на балансе банка. Они зарезервированы, но до сих пор влияют на финрезультат”, – сказал он.

Также одной из причин докапитализации банкир назвал убытки из-за войны на Донбассе и экономический кризис с девальвацией.

“Еще одна причина – изменение регуляторных требований. НБУ, преодолевая последствия банковского кризиса, усиливает регуляторные требования, вводит международные стандарты финансовой отчетности. Все эти решения так или иначе влияют на оценку качества активов, в том числе и сформированных до 2014 года”, – подытожил он.

Справка Finance.ua:

100% акций ПАО “Ощадбанк” находится в государственной собственности.

По данным НБУ , на 1 октября по размеру активов банк занимал 2-е место (222 млрд гривен) среди 88 действующих банков.