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В Южной Корее впервые задержали главу криптовалютной биржи

В Южной Корее впервые задержали главу криптовалютной биржи

Глава пятой по величине биржи криптовалют в Южной Корее Coinnest Ким Ик Хван задержан накануне по обвинению в мошенничестве.

Об этом пишет “Прайм” со ссылкой на южнокорейскую газету “Меиль кендже синмун”.

По данным газеты, это первое в Южной Корее задержание главы компании, связанной с оборотом криптовалют в стране. Вместе с ним задержан еще один сотрудник Coinnest.

Прокуратура считает, что они переводили виртуальную валюту своих клиентов на собственные счета, и добивается ордера на их арест.

Биржа Coinnest была одной из трех таких компаний, в которых с 12 марта следователи прокуратуры проводили проверки.

Сайт Coinnest работает в обычном режиме.

По материалам ПРАЙМ
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