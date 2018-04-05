В Южной Корее впервые задержали главу криптовалютной биржи

Глава пятой по величине биржи криптовалют в Южной Корее Coinnest Ким Ик Хван задержан накануне по обвинению в мошенничестве.
Об этом пишет “Прайм” со ссылкой на южнокорейскую газету “Меиль кендже синмун”.
По данным газеты, это первое в Южной Корее задержание главы компании, связанной с оборотом криптовалют в стране. Вместе с ним задержан еще один сотрудник Coinnest.
Прокуратура считает, что они переводили виртуальную валюту своих клиентов на собственные счета, и добивается ордера на их арест.
Биржа Coinnest была одной из трех таких компаний, в которых с 12 марта следователи прокуратуры проводили проверки.
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