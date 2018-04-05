Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 8 0

Скандал с Cambridge Analytica затронул 87 миллионов пользователей Facebook

Скандал с Cambridge Analytica затронул 87 миллионов пользователей Facebook

В Facebook заявили, что скандал вокруг утечки данных затронул минимум 87 миллионов пользователей соцсети, ранее говорили о 50 миллионах.

Об этом говорится в блоге главы отдела технологий Facebook Майка Шропфера.

“В целом, мы считаем, что информацией 87 миллионов пользователей Facebook (в основном в США), возможно, неправильно поделились с Cambridge Analtica”, – написал он.

По информации BBC, около миллиона из общего количества этих пользователей являются британцами.

Ранее сообщалось, что Cambridge Analytica обвинили в использовании данных более 50 миллионов пользователей Facebook без их ведома. В частности, эти данные были использованы в ходе избирательной кампании Дональда Трампа.

Также изучается, не причастна ли Cambridge Analytica к кампании за выход Великобритании из состава Европейского Союза.

23 марта исполняющий обязанности гендиректора Cambridge Analytica Александр Тайлер заявил, что совет компании начал расследование прежних действий SCL Elections. “Мы не похожи на политически мотивированную и неэтичную компанию, какой некоторые пытались изобразить”, – заявил он.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018