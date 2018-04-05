Евросуд по правам человека обязал Украину выплатить 1,2 млн евро

Европейский суд по правам человека в 2017 году присудил истцам против Украины 1 195 237 ​​евро «справедливой компенсации», — следует из текста отчета Комитета министров Совета Европы.

Для сравнения, в 2016 г. истцам присудили почти такую же сумму – 1,2 млн евро. В 2015 г. эта сумма составила 966 тысяч евро. В течение 2013 г. Украина проиграла по искам в ЕСПЧ почти 33 млн евро, в 2014 г. – почти 7,7 млн евро.

В 2017 г. Украина соблюдала сроки оплаты по 45 делам по сравнению с 20 в 2016 г. По 22 делам Украина выплатила компенсацию после установленного срока.

Украина занимает второе место после России (493 дела) по количеству дел, по которым не было получено никакой информации о выплате до конечного срока.

К концу 2017 г. не было никакой информации о выплате по 273 делам (по сравнению с 213 в 2016 г.). Из этих 273 дел информация об оплате по 212 делам не была получена в течение более шести месяцев после истечения крайнего срока. В 2016 г. этот показатель составил 166 дел.

Ранее замминистра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщал, что Европейский суд по правам человека подтвердил отсутствие возможности выплачивать украинские пенсии в ОРДЛО.