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Дело ПриватБанка: Коломойский хочет в суде защитить свою репутацию

Дело ПриватБанка: Коломойский хочет в суде защитить свою репутацию

Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский подал два иска к Национальному банку о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Соответствующие иски зарегистрированы Печерским районным судом Киева 3 апреля.

“В этот же день господин Коломойский подал иск к Министерству финансов с требованием “признать отсутствующим у ведомства права”, – говорится в публикации.

Другие подробности исковых требований в судебных материалах не раскрываются.

Отметим, что 27 марта Печерский райсуд Киева зарегистрировал иски экс-банкира к Минфину о защите чести, достоинства и деловой репутации.

А еще в ноябре прошлого года Коломойский подал иск к Нацбанку и группе СМИ.

ПриватБанк через Высокий суд Лондона пытается возместить около 2,5 миллиарда долларов, обвиняя бывших совладельцев Коломойского и Боголюбова в незаконном изъятии миллиардных средств из банка через мошеннические схемы на протяжении нескольких лет.

Украинское правительство и Национальный банк Украины утверждают, что в декабре в 2016 г. были вынуждены национализировать ПриватБанк и вложить почти 140 миллиардов гривень (5 миллиардов долларов США), во избежание его банкротства.

Судебные шаги в Лондоне начались с решения 19 декабря в 2017 г. о всемирном аресте активов бывших совладельцев ПриватБанка.

Игорь Коломойский, состояние которого согласно оценкам журнала Forbes в 2017 г. достигало $1,1 млрд и Геннадий Боголюбов с состоянием в $1,4 млрд, отрицают обвинение и утверждают, что оказались под политическим давлением со стороны украинской власти.

Начало слушания по сути дела в Высоком суде Лондона ожидают в мае.

Как известно, 19 декабря 2017 года суд приказал арестовать активы Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им вероятно принадлежат.

По материалам УКРИНФОРМ
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