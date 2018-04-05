Выгодные инвестиции в Украине

ISRAEL INVESTMENTS LTD открыл свои двери:

https://www.israel-investments.com/

Совсем недавно в Украине начал свою деятельность один из крупных израильских инвестиционных фондов Israel Investments LTD. Уже более 20 лет компания предоставляет разносторонние финансовые услуги. Благодаря широкому выбору инвестиционных инструментов и готовых портфелей, фонд “ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНТС” открыл для украинцев новые возможности для вложений в национальной валюте.

В Израиле компания имеет высокий уровень доверия. Она находится в одном ряду с самыми крупными и успешными инвестиционными фондами. israel-investments.com вошел на финансовый рынок Украины предоставляя свой многолетний опыт, а также профессиональные знания в области долгосрочного инвестирования.

Первое и самое главное, что следует подчеркнуть – возможность вложения небольших сумм. Чтобы начать инвестировать деньги вовсе не нужно оперировать тысячами долларов. С ISRAEL investments каждый желающий может вложить финансы в недвижимость, стартапы, ценные бумаги, нефть, инвестиционные пакеты и пр. Высококвалифицированные специалисты помогут выбрать самый выгодный инструмент, при этом со стороны инвестора не нужны специальные знания финансового рынка.

Коллективные инвестиции пользуются за рубежом огромной популярностью, у нас же это относительно молодая инвестиционная практика. Работа с инвестиционными фондами имеет ряд преимуществ, среди которых главными являются:

- защищенность и относительно низкая степень риска;

- более высокая доходность чем у банковского депозита;

- возможность вложений без опыта и знаний (финансами вкладчика

управляют профессионалы);

- низкий порог входа;

- возможность инвестирования в национальной валюте.

Инвестиции – это путь к обретению финансовой свободы

«Деньги должны работать, хранить их не имеет смысла» – сообщил основатель фонда “ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНТС” в Украине Ющенко Геннадий Евгеньевич, в своем недавнем интервью. И с этим нельзя не согласиться, ведь деньги имеют свойство обесцениваться.

Израиль сегодня – это колыбель инноваций и стартапов. Поэтому, богатый опыт и обширные знания в сфере инвестиций ведущих специалистов страны однозначно помогут украинцам выйти на новый уровень финансового преуспевания.