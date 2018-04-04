Трамп заявил, что США "не рады" успехам "Северного потока 2" в ФРГ

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы заявил, что Вашингтон “не рад” тому факту, что проект газопровода “Северный поток 2” продвигается Германией, рассказал журналистам в среду высокопоставленный представитель Белого дома.

При этом Вашингтон окажет Эстонии, Латвии и Литве военную помощь в общей сложности на 170 миллионов долларов. Стороны обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и улучшение взаимоотношений в экономической сфере.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, в ходе саммита с лидерами стран Балтии обсуждался вопрос энергетики, США уверены в необходимости диверсификации источников поставок энергоносителей в европейские страны.

“Мы ценим желание стран Балтии покупать (американский) газ, диверсифицировать поставки от России”, – сказал он.

Справка Finance.ua:

“Северный поток 2” предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.