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В КГГА рассказали, как будет работать общественный транспорт на Пасху

В КГГА рассказали, как будет работать общественный транспорт на Пасху

На Пасху работа общественного транспорта в Киеве будет продлена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года метрополитен будет работать на один час дольше, а начнет работу 8 апреля 2018 года на 1 час раньше.

Также 7 апреля на один час продлена работа наземного пассажирского транспорта общего пользования. А 8 апреля работа наземного транспорта начнется на час раньше. Также с 05:00 до 10:00 8 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит возле мест проведения богослужений.

Также отмечается, что 15 апреля 2018 года будет запрещена парковка автотранспорта на ул. Электротехнической и заезд транспортных средств на ул. Крайнюю. Также будет запрещен проезд ул.Маршала Жукова (на участке от ул.Киото до ул.Николая Матеюка), кроме автобусов большой вместимости и спецтранспорта.

Во время поминальных дней, с 15 по 18 апреля, будет организован подвоз пассажиров к городским кладбищам.

По материалам УНН
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