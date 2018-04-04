День финансов, 4 апреля: Самая высокая пенсия, прогнозы Газпрома, дорогой Приватбанк

Среда, 4 апреля. Из первых уст:

Прогнозы Миллера. После старта «Северного потока-2» транзит газа через Украину упадет в 10 раз. Об этом заявляет глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины», — сказал Миллер.

Дорогой Приватбанк. Национальное антикоррупционное бюро оценило ущерб государства от Приватбанка. «Приватбанк – это фактически финансовая пирамида, которая строилась годами. В этих делах фигурируют экс-владельцы Приватбанка и работники Национального банка Украины», – заявил Сытник в Раде.

Достижения и проблемы Холодницкого. Сытник сегодня пожаловал не один к депутатам, вместе с ним пришел и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Он рассказал о достижениях и проблемах антикоррупционных органов. «Уже два с половиной года мы работаем в этом направлении (в сфере борьбы с коррупцией – ред.), и достигли за эти два с половиной года значительных результатов. Более 500 производств зарегистрировано и расследуется, более 100 производств с обвинительными актами направлены в суд», – заявил он.

Новые оценки рисков от НБУ. Нацбанк начал внедрение в Украине новых оценок рисков при обследовании банков (risk-based approach). «Уже разработана методика оценки банков на основании европейской методологии SREP (Supervisory Review and Evaluation process). Она характеризует угрозы для жизнеспособности банка и указывает на потребность принятия надзорных действий, в зависимости от рисков деятельности», — отмечают в руководстве Нацбанка.

У кого больше всех? Министр социальной политики Андрей Рева назвал сумму самой высокой пенсии в Украине. «12 миллионов человек получают выплаты менее 10 740 грн. Однако есть 19,2 тысячи пенсионеров, из которых получают сверх этой суммы – 10-20 тыс грн 18 тыс. человек. Также есть 2000 человек, которые ежемесячно получают более 20 тыс. грн. Максимальные выплаты получает герой Украины летчик-испытатель», – указывает Рева.

На дорогах пока тяжело. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман собрался усилить контроль за соблюдением весовых норм на украинских дорогах. «Мы тратим миллиарды гривен на строительство, а затем нагружают и перегружают транспорт и, таким образом, разрушают дороги. У нас по разным оценкам около 50% транспорта ездит с нарушениями весовых норм», – заявил Гройсман.