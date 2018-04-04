Межбанк: доллар понизили выросший приток СКВ из-за рубежа и сжатие гривневой ликвидности

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 16,86 коп., на торгах среды укрепился на 6,65 коп., оказавшись на уровне 26,2631 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,29 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано, около 10.07, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, упав до 26,21/26,25, однако, спустя 5 минут, заморозив «медвежий» тренд, оказался на цифре 26,22/26,25 UAH/USD. Продолжая расти, в период времени с 10.14 до 10.44, цена безналичного «американца» достигла отметки 26,28/26,31 UAH/USD.

С 10.47 нерезиденты понизили свою активность, и на рынке на первый план вышло отложенное с 30 марта-02 апреля предложение части экспортной выручки, которую надлежало продать. Это возобновило коррекцию курса доллара, который в указанный час упал к 26,26/26,28 UAH/USD, оставаясь на этом уровне до полудня.

В 12.00 СКВ на межбанке подешевела до 26,24/26,26 UAH/USD, а на обеденный перерыв межбанк и игроки ушли около 12.47 на фоне действующих на моменте цен 26,25/26,26 UAH/USD.

С 13.30 спред котировок безналичного «американца» расширился до 26,24/26,27 UAH/USD, и эти цены оставались действующими до 16.15 Киева на опустевшем межбанке .

На цифре 26,25/26,27 UAH/USD, немного отскочив по спросу, финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,2400 / 26,2700

евро – 32,24/ 32,27

российский рубль – 0,453/ 0,454

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2305/1,2307

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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