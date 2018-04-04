Dragon Capital решила выкупить компанию своего топ-менеджера

Одна из крупнейших в Украине инвестиционных компаний Dragon Capital планирует стать владельцем финансовой компании Инвесткепитал.

29 марта Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг резрешила Драгон Капитал Консалтинг купить 100% акций указанной финкомпании.

Финкомпания Инвесткепитал зарегистрирована в Киеве в июле 2017 года, уставный капитал составляет 5 млн грн. Основным видом деятельности компании является предоставление финуслуг.

Сейчас ее конечным бенефициарным владельцем является Александр Ублинских – заместитель директора по торговле ценными бумагами в Dragon Capital.

С ноября 2017 года руководителем компании является управляющий директор Dragon Capital Андрей Дмитренко. С тех пор компания находится в Киеве по ул. Саксаганского 36Д. По этому адресу расположен офис Dragon Capital.

В пресс-службе Dragon Capital отказались прокомментировать, с какой целью приобретается эта финкомпания.

Напомним, в сентябре 2017 года инвестиционная компания Dragon Capital стала владельцем финансовой компании Артуа.