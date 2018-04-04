Аттестация отсеяла 5 тысяч милиционеров из 70 тысяч - МВД

По мнению главы министерства Арсена Авакова, с такой интенсивностью кадровый процесс очистки в МВД будет продолжаться еще год-два, а потом ситуация должна существенно измениться.

Из 70 тысяч милиционеров, которые проходили аттестацию, более 5000 освобождены и почти столько же понижены в должности. В то же время в отношении правоохранителей по итогам аттестации было открыто около 4 тысяч уголовных дел. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью Лига.net.

«Впервые МВД не скрывает такие факты. Из 70 тысяч милиционеров, которые проходили аттестацию, уволены 5257, еще почти столько же понижены в должности. Новый Департамент внутренней безопасности за два года работы оформил почти 4000 уголовных дел, около тысячи уже направлено в суд», – сказал он.

Аваков считает, что с такой интенсивностью кадровый процесс очистки в МВД будет продолжаться еще год-два, а потом ситуация должна существенно измениться.

«И с такой интенсивностью процесс будет продолжаться, я думаю, еще год-два, потом, надеюсь, пойдет на спад. Безупречной полиции нет нигде в мире – это тоже нужно понимать», – сказал он.

При этом Аваков заявил, что стремится к созданию не безупречной полиции, а к полиции надежной, той, которой будут доверять в обществе, а потому ему «неприятны безосновательные нападки на структуру МВД, которая меняется».

Он подчеркнул, что не знает, сколько времени должно пройти для завершения реформы, но уверен, что с каждым годом украинское общество будет «чувствовать изменения качества работы полиции».