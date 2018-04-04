Сегодня в Украине ввели новые правила контроля качества продуктов: что изменится

Сегодня, 4 апреля, вступает в силу закон о контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, уточняется, что закон был принят Верховной Радой Украины еще 18 мая 2017, но основная часть его положений вступает в силу именно сегодня. Фактически на данный момент речь идет о новой системе контроля качества и безопасности пищевых продуктов, когда государство больше не будет диктовать предприятиям, что и как делать, а только будет контролировать, чтобы продукция была безопасной для человека.

Как сообщается, этот закон даст возможность проверок бизнеса без оповещения владельцев. Также вводится новый формат периодичности проверок бизнеса. Предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей.

“Предприятие, которое отнесено к высокой степени риска, будет проверяться раз в квартал”, – говорится в сообщении. Согласно новому закону, инспекторы будут осуществлять проверки согласно унифицированным актам проверки. Документ будет содержать исчерпывающее количество вопросов для проверки и будет публичным.

Также закон вводит норму, согласно которой информация о предприятии, на котором была обнаружена опасная продукция, будет публиковаться на сайте Госпотребслужбы. Кроме того, вводятся новые санкции для нарушителей. Сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тыс. гривен – в зависимости от совершенного правонарушения.

Также при выявлении факторов на производстве, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья, инспектор имеет право принять решение о временном прекращении работы предприятия на срок до 10 рабочих дней. Проверки могут проходить не только на производстве, но и на складах и магазинах. Закон предусматривает видеофиксацию проверок как инспекторами, так и владельцами. Также закон предусматривает изменения для импортеров пищевых продуктов и кормов.