Межбанк: доллар понизили выросший приток СКВ из-за рубежа и сжатие гривневой ликвидности

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,29 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на снижение, снова понизившись с уровня 42 670,0 млн. грн. к отметке 41 074,5 млн. грн.

Меж тем, довольно рано (около 10.07 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно понизились, оказавшись на отметке 26,21/26,25 UAH/USD.

Спустя 7 минут, на 10.14 в сопровождении низких оборотов и относительного равновесия cпроса и оферов цена доллара сузила спред на межбанке до 26,22/26,25 UAH/USD.

Сменившееся настроение на межбанке подняло действующие цены безналичного «американца» по состоянию на 10,44 к уровню 26,26/26,28 UAH/USD.

Заметим, что немногим ранее, цена доллара была выше, касаясь цифры 26,28/26,31 UAH/USD.

В отличие от предыдущей сессии, утренний подскок курса доллара на межбанке до 26,28/26,31 UAH/USD обеспечила торговая активность нерезидентов, скупавших СКВ для репатриации дивидендов.

Тем временем, на 11:09, на фоне относительного спокойствия, цена доллара на межбанке осталась на уровне 26,26/26,28 UAH/USD. Баланс спрос/предложение.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,2500 / 26,2900

евро – 32,18 / 32,23

российский рубль – 0,4553 / 0,4563

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2303/ 1,2304

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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