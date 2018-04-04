В Северной Америке из-за опасных бутылок отзывают пиво Stella Artois

Бельгийское пиво марки «Stella Artois» отзывается из магазинов в Канаде и США из-за потенциально опасных бутылок. Об этом сообщает Канадское агентство по безопасности продуктов питания.

«Компания Labatt Brewing Company Limited отзывает из продажи пиво марки «Stella Artois» – из-за возможного наличия в нем частиц стекла», – говорится в сообщении.

Отзыв был инициирован самой пивоваренной компанией, когда стало известно, что заводской дефект бутылок в отдельных случаях может приводить к откалыванию частиц стекла.

В то же время в Labatt Brewing Company Limited подчеркнули, что отозвано будет меньше 1% бутылок, которые компания ежегодно поставляет на рынок Северной Америки.