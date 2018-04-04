Hola, Ucrania: Мексика ввела антидемпинговые пошлины на сталь из Украины

Правительство Мексики объявило о введении антидемпинговых пошлин на продукцию из углеродистой стали, которую получает из четырех стран, в том числе из Украины.

Об этом сообщило во вторник информагентство Reuters со ссылкой на Министерство экономики Мексики.

“Министерство экономики Мексики заявило во вторник, что официально ввело антидемпинговые пошлины на импорт труб из углеродистой стали из Южной Кореи, Испании, Индии и Украины после завершения расследования по “несправедливой” практике торговли”, – говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, расследование было проведено по просьбе одной из компаний и предполагало анализ торговых операций в период с апреля 2013 года по март 2016 года.

При этом отмечается, что в последнее время Мексика ввела пошлины на сталелитейные изделия из нескольких стран после того, как местные металлургические предприятия объявили о сокращении тысяч рабочих мест в 2015 году и отмене инвестиций.

В марте министерство экономики Мексики ввело антидемпинговые пошлины в отношении импорта труб из углеродистой стали из Китая.