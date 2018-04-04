В Таиланде арестовали "крупнейшую в истории" страны партию кристаллов метамфетамина на 22 млн долл.

Таиланд провел успешную операцию по захвату крупнейшей партии кристаллов метамфетамина общей стоимостью в 22,42 миллиона долларов США, сообщили в полиции Таиланда. Организация Объединенных Наций предупреждала, что Юго-Восточная Азия утопает в незаконном обороте наркотиков из так называемого “Золотого треугольника”, сообщает Reuters.

Золотой треугольник – это географическая зона, расположенная в горных районах Таиланда, Мьянмы, северо-восточного Вьетнама и южного Китая, где в середине XX века возникла система производства и торговли опиумом с организованными криминальными синдикатами, связанными с местными и мировыми элитами. По различным данным, почти 50 тысяч человек обеспечивают безопасность производства, транзита и сбыта наркотиков.

Полиция сообщила, что около 700 килограммов препарата, известного как “лед”, было изъято 28 марта в южной провинции Чумпон, что предназначалось для Малайзии. В связи с задержанием были арестованы два тайца и два малазийца.

Рынок метамфетамина расширился с угрожающей скоростью в Восточной и Юго-Восточной Азии. В 2015 году эксперты в нескольких странах субрегиона сообщили об увеличении использования как кристаллического метамфетамина, так и таблеток на его основе.

Среди группы амфетаминов, метамфетамин представляет собой самую большую угрозу для здоровья в мире, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения по наркотикам и преступности (ЮНОДК) 2017 года.

“Эти большие конфискации свидетельствуют о том, что из “Золотого треугольника” и Северного Шаня происходит неустанное снабжение Юго-Восточной Азии, а также наполнение рынков высокой стоимости, таких как Австралия, Новая Зеландия и, возможно, дальше”, – сказал Джереми Дуглас, глава ЮНОДК в Юго-Восточной Азии.

Полиция показала “улов” в правительственном комплексе к северу от Бангкока. На презентации также присутствовали и другие наркотики, изъятые в различных облавах с 25 марта по 1 апреля, на общую сумму в 28,51 миллионов долларов, включая кокаин, каннабис и екстази.

Большинство наркотиков были произведены за пределами Таиланда и перенаправлялись через страну в Австралию, Северную Америку и Европу.