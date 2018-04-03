Кабмин снова объявит конкурсы на руководителей "Укрспирта" и ГПЗКУ

Кабинет министров отменил ранее объявленные конкурсы на должности руководителей госпредприятий “Укрспирт” и “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины” и объявил их по новой процедуре.

Согласно информации пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, правительство внесло изменения в постановление №777 “О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики”, в результате чего возникла необходимость объявить новые конкурсы на должности руководителей данных ведомств.

Как сообщалось, постановлением правительства №190 от 21 марта (внесены изменения в постановление №777) комитет по отбору руководителей крупнейших госпредприятий был сокращен с 18 человек до восьми, из которых четверо — представители государства, а еще четверо — негосударственные эксперты с правом совещательного голоса, которых утверждает Кабмин. Комитет принимает решение большинством, минимум в три голоса. Согласно новой процедуре кандидатуры для комитета будет подбирать специально созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как это было ранее. В ее состав входят пять членов, среди которых — два представителя секретариата Кабинета министров, по одному представителю от Минюста и органа управления, а также эксперт по подбору персонала.

После некоторой дискуссии Кабмин, в связи с утверждением новой процедуры, решил отменить все ранее объявленные конкурсы на любых их этапах, тогда как проект постановления предполагал, что обновленный номинационный комитет должен был рассмотреть претендентов, которые успели отобрать комиссии министерств и Фонда госимущества. Больше всего таких было от ФГИ, прежде всего в набсоветы облэнерго. Помимо этого, в день принятия решения о новой процедуре отбора и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил об определении конкурсной комиссией Фонда 14 претендентов на три должности независимых членов набсовета “Центрэнерго”, не указывая их фамилий.