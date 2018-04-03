Межбанк: доллар к 26,33 вырос на спросе импортеров и дефиците валюты

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 14,60 коп., на торгах вторника понизился на 16,86 коп., оказавшись на уровне 26,3296 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 03 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано, около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене до 26,25/26,30, а спустя 35 минут, сохранив «бычий» тренд, оказался на цифре 26,30/26,33 UAH/USD.

Эта динамика сохранилась в дальнейшем – по состоянию на 11.10 курс «американца» на межбанке, немного снизив темп роста, был уже на цифре 26,32/26,34, а к 11.34, сузив спред, оказался на отметке 26,33/26,34 UAH/USD.

Блиц-анализ участников рынка, игравших на повышение, позволил в это время сделать вывод: нерезиденты, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов, не выделялись особой активностью, доллар одинаково пытались приобрести и наши банки, и украинские «дочки» «варягов».

Меж тем, к 11.47 доллар уже вырос к 26,34/26,36 UAH/USD, по сути с этого момента прекратив рост. Эти цены оставались действующими в условиях относительной сбалансированности спроса и предложения до 15.20 Киева, когда уже на опустевшем межбанке СКВ единичными продажами понизили вначале к 26,32/26,35, а спустя час, до 26,30/26,33 UAH/USD, продолжая динамичное снижение на опустевшем межбанке до самого финиша торгов.

На цифре 26,25/26,29 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.

Большинство сделок на межбанке 3 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3296 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,330 / 26,360

евро – 32,354/ 32,391

российский рубль – 0,4570 / 0,4579

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2259 / 1,2260

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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