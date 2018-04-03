День финансов, 3 апреля: окончательная ликвидация госбанка, распродажа от "Кернел", 700 млн для "Мивины"

Вторник, 3 апреля. О компаниях и госбанках:
- Tesla: Шутка Илона Маска о банкротстве опустила акции компании на 5%. 1 апреля Маск опубликовал серию твитов, в которых пошутил о банкротстве Tesla. Хотя, по версии Reuters, падение стоимости ценных бумаг компании связано с возможными проблемами на производстве Tesla Model 3.
- “Укрзализныця” отложила запланированное повышение цен на билеты. С 1 апреля компания планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом, объясняя это повышение несвоевременной индексации тарифов. Но пока соответствующий приказ еще соглашается причастными ведомствами, повышения не будет.
- Nestle инвестирует в модернизацию фабрики “Мивина”. Один из крупнейших мировых производителей продуктов питания инвестирует 700 млн грн в реконструкцию и модернизацию фабрики “Мивина” в Харькове. Половина продукции, которая изготавливается на харьковской фабрике, идет на экспорт в 17 стран Европы и мира.
- Госбанк в ожидании окончательной ликвидации. 30 марта 2018 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц поданы документы для снятия с регистрации юридического лица ПАО “Госзембанк”. Ранее планировалось, что этот этот банк будет заниматься кредитами для аграрного сектора и реализацией госпрограмм для данной сферы.
- Приватбанк. Иск против аудитора против него привлек внимание в Британии. Иск на 3 миллиарда долларов против украинского и кипрского подразделений аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) привлек внимание международных экспертов. Комментируя иск, Питер Вагнер из Группы поддержки Украины в ЕС (SGUA) отметил, что “в связи с центральным банком, 95% корпоративных кредитов, выданных кредитором, ушли компаниям бывших владельцев и связанных лиц”. Кстати, в Харькове взорвали банкомат Приватбанка.
- Uber прекратила работу в Словакии. Иск в городской суд Братиславы подала столичная администрация лицензированных водителей такси в январе 2018 года. По их заявлению, автомобили Uber не отвечают требованиям безопасности, а у водителей нет удостоверений профессиональных таксистов.