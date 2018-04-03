Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 508 0

В России озвучили ожидания по "Северному потоку - 2"

В России озвучили ожидания по "Северному потоку - 2"

Россия рассчитывает, что разрешительные органы стран Евросоюза примут решение по маршруту прокладки газопровода “Северный поток – 2” “в интересах европейских потребителей”.

Об этом после того, как “Северный поток – 2” получил все разрешения в Германии, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

“Мы рассчитываем, что будут приняты решения, направленные на удовлетворение интересов европейцев и европейских компаний в поставках газа. Пока этот процесс не закончен, он идет, работа соответствующая идет”, – сказал он, отвечая на вопрос о позиции стран ЕС по маршруту газопровода.

Напомним, еще в ноябре-2017 Европейская комиссия одобрила предложение о распространении европейского энергетического законодательства на газопровод “Северный поток – 2” и отметила, что Евросоюз поддерживает транзит газа через территорию Украины.

Также немецкие экологи объявили “войну” “Северному потоку – 2” – совместно с WWF они обратились к властям с требованием заблокировать реализацию проекта. Без разрешения экологов разрешение не может быть выдано. К иску немецких экологов также присоединится Украина.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018