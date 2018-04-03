В России озвучили ожидания по "Северному потоку - 2"

Россия рассчитывает, что разрешительные органы стран Евросоюза примут решение по маршруту прокладки газопровода “Северный поток – 2” “в интересах европейских потребителей”.

Об этом после того, как “Северный поток – 2” получил все разрешения в Германии, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

“Мы рассчитываем, что будут приняты решения, направленные на удовлетворение интересов европейцев и европейских компаний в поставках газа. Пока этот процесс не закончен, он идет, работа соответствующая идет”, – сказал он, отвечая на вопрос о позиции стран ЕС по маршруту газопровода.

Напомним, еще в ноябре-2017 Европейская комиссия одобрила предложение о распространении европейского энергетического законодательства на газопровод “Северный поток – 2” и отметила, что Евросоюз поддерживает транзит газа через территорию Украины.

Также немецкие экологи объявили “войну” “Северному потоку – 2” – совместно с WWF они обратились к властям с требованием заблокировать реализацию проекта. Без разрешения экологов разрешение не может быть выдано. К иску немецких экологов также присоединится Украина.