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В Киеве продали три торговых места у метро за рекордную сумму

В Киеве продали три торговых места у метро за рекордную сумму

Киевские власти отчитались об успешной реализации трех лотов на размещение передвижных торговых площадок у станции метро «Печерская» в центре столицы. Суммарно на аукционе предприниматели выложили за право торговать с колес свыше 2,6 млн грн. А ранее в горадминистрации сообщали об успешной продаже с аукциона торгового места на Бессарабском рынке.

В частности, один лот у выхода из метро был продан за 1,012 млн грн., второй – за 920 тыс. грн., а за третий выручили 760 тыс. грн. Правда, чиновники не уточнили, на какой срок бизнесмены выкупили право торговать у подземного перехода. Зато поделились планами расширить пилотный проект на все остальные локации в городе.

По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, город разработал алгоритм проведения торгов. По которому предприниматели смогут в равных условиях бороться на аукционе за право размещать свои передвижные точки в столице.

При этом чиновник не стал сообщать ни имен победителей торгов, ни рассказывать о сфере бизнеса, который они представляют. Хотя из ролика, размещенного пресс-службой КГГА на официальном сайте администрации, можно предположить, что предприниматели-миллионеры сколотили состояние на пристрастии киевлян к кофе и фастфуду.

По материалам УБР
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