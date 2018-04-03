Google Chrome удалит все расширения для майнинга криптовалют

Компания Google объявила, что вводит запрет на добавление в Chrome Web Store новых расширений для майнинга криптовалют, а также удалит все существующие подобные продукты.

Об этом пишет ЭП со ссылкой на TechCrunch.

В блоге Google сообщается, что за последние несколько месяцев увеличилось количество расширений-вредоносов, которые внешне предлагают полезные функции, однако имеют встроенные скрипты для майнинга, которые работают в фоновом режиме.

Такие скрипты могут негативно влиять на общую производительность компьютера и потребление электроэнергии. Чаще всего они направлены на майнинг криптовалюты Monero.

Поэтому на 2 апреля 2018 года Google ввела запрет на добавление любых приложений для майнинга криптовалют, а до конца июня 2018 из Chrome Web Store будут удалены уже существующие расширения.

В то же время расширения, связанные с технологией блокчейн и не направленные на майнинг, будут допускать в магазин и дальше.