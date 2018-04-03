По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (59,198 млн и 24,565 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” и “Куплю” равно (42 и 42). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,22-26,25 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 84 активных заявки по доллару на сумму более 74,763 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,1800 – 3 000

26,1700 – 400

26,1500 – 8 000

26,1500 – 30 000

26,1500 – 11 111

26,1500 – 10 000

26,1500 – 200 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,0000 – 9 000

26,1000 – 900

26,1200 – 5 000

26,1500 – 4 000

26,1900 – 15 000

26,1900 – 10 000

26,2000 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2377 грн

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1449 грн

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.