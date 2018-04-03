Межбанк: доллар подняли спрос и скудные поступления СКВ из-за рубежа

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,16/26,19 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на снижение, снова понизившись с уровня 43 807,1 млн грн к отметке 42 670,0 млн грн, здесь «не заметили» по состоянию на утро вторника масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.

Меж тем, довольно рано (около 10.06 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара заметно повысились, оказавшись на отметке 26,25/26,30 UAH/USD.

Спустя 37 минут, на 10.47 в сопровождении низких оборотов и доминирования cпроса цена доллара выросла на межбанке до 26,30/26,33 UAH/USD.

По состоянию на 11.05 рост курса безналичного «американца» был пролонгирован – 26,32/26,34 UAH/USD, хотя и несколько замедлился. Не исключено, из-за нехватки гривневого инструмента.

Немного уйдя в сторону от генеральной линии обзора, напомним: согласно правилам торговли на межбанке, поступившая на счета «экспортная» СКВ сегодня может появиться на рынке лишь на следующий день. Поэтому отложенный из-за выходных на Западе 30-03-го приход СКВ на счета экспортеров проявит себя на межбанке лишь 04 апреля.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,1600 / 26,1900

евро – 32,2369/ 32,2713

российский рубль – 0,4548 / 0,4559

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2329/ 1,2330

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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