Иск "Приватбанка" против аудитора привлек внимание в Британии

Иск “Приватбанка” на 3 миллиарда долларов против украинского и кипрского подразделения аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) привлек внимание международных экспертов.

Комментируя иск, Питер Вагнер из Группы поддержки Украины в ЕС (SGUA) отметил, что “в связи с центральным банком, 95% корпоративных кредитов, выданных кредитором, ушли компаниям бывших владельцев и связанных лиц”, сообщает “Голос Америки”.

Также этот иск привлек внимание профессора британского Шеффилдского университета Према Сикки. “Украинский “Приватбанк” подает иск на 3 млрд долларов против подразделений PwC. А что британские регуляторы делают против аудиторов “Большой четверки” после банковского кризиса? Ничего”, – написал Сикка в Twitter.

Напомним, что “Приватбанк” заявил, что подал иск на 3 миллиарда долларов против украинского и кипрского подразделения аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), обвиняя их в нарушениях во время аудита банка в 2013 – 2015 годах.

“Приватбанк” был национализирован в 2016 году за рискованное кредитование, которое проводил банк и которое, по заявлениям Национального банка, привело к появлению дефицита в 5,5 миллиарда долларов, напоминает издание.

Власть уже лишила PwC права проводить аудит украинских банков в качестве наказания за то, что учреждение не смогло обнаружить свидетельства нарушений в “Приватбанке”.

“Подача иска против PwC является логичным и необходимым шагом, учитывая большую ответственность PwC при проверке финансовой отчетности банка. Абсолютная неспособность PwC обнаружить в банке операции мошенничества в течение многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего обеспечения залогами”, – Reuters приводит заявление главы правления “Приватбанка” Петр Крумханзл.

PwC утверждает, что запрет не является оправданным.