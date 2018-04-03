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Турция выдала российской компании лицензию на строительство первого блока АЭС

Турция выдала российской компании лицензию на строительство первого блока АЭС

Агентство по атомной энергетике Турции предоставило лицензию российской корпорации “Росатом” на строительство первого блока АЭС “Аккую”.

Об этом сообщает Anadolu.

Согласно информации издания, Турция признала проект строительства АЭС соответствующим всем принятым в Турции требованиям.

Сообщается, что церемония закладки фундамента станции, как ожидается, пройдет во вторник, 3 апреля, с участием президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как известно, соглашение о строительстве АЭС было подписано в мае 2010 года. При этом церемония закладки первого камня состоялась в апреле 2015 года. Напомним, еще в 2016 году сообщалось, что Турция готова реализовывать с Российской Федерацией проект газопровода “Турецкий поток”.

По материалам РБК-Украина
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