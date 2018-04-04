В Украину поступило много валюты от продажи черных металлов

В январе 2018 года объемы валютных поступлений от экспорта товаров черной металлургии составили $873 млн, что почти на 33,5% больше, чем в декабре 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГП «Держзовнишинформ».

Финансовые показатели экспорта товаров черной металлургии по результатам 2017 года составили почти $8,7 млрд, что на 19,6% больше, чем в 2016 году.

Положительная динамика роста объемов денежных поступлений от продажи черных металлов по итогам 2017 года зафиксирована почти по всем товарным позициям, кроме длинномерного проката. Наибольшие объемы валютных поступлений были от продажи полуфабрикатов, которые 2017 году составили $2,5 млрд, что на 14,9% больше, чем в 2016 году.

В географической структуре экспорта черных металлов из Украины по итогам 2017 года больше всего товаров черной металлургии было экспортировано на рынки стран Европейского Союза (36,8%), Ближнего Востока (24,5%), Африки (15,6%) и СНГ (11%).