Елена Парфенюк: о работе ProZorro. Вторая годовщина внедрения

1-го апреля исполнилась вторая годовщина с тех пор как вступил в силу закон о публичных закупках и ProZorro стало обязательным для использования.

И если первый год характеризовался постоянным ростом интереса к системе и пропорциональным увеличением всех ее показателей. То второй благодаря анализу открытых больших данных о госзакупках позволил начать отслеживать закономерности – сезонные, географические, категорийные и т.п. – и заложил основу для ежегодной сравнительной аналитики.

А еще – показал стабильных лидеров системы среди регионов, организаторов закупок и поставщиков.

Эксперты торговой площадки Zakupki.Prom.ua собрали данные, демонстрирующие достижения ProZorro за год с 1 апреля 2017 г. по 1 апреля 2018 г. и указывают на рекордсменов.

Из более 411 тыс. открытых торгов, объявленных в системе за последний год, 29% не состоялись, а 6% были отменены по тем или иным причинам.

Однако благодаря успешным тендерам бизнес заключил с государством договоров на 254 млрд грн. И еще более 30 млрд ожидается, то есть закупки уже произошли и будут финализированы в ближайшее время.

По сумме в лидерах среди поставщиков ПАО “НАК “Нафтогаз Украины” – заключено договоров на 21,2 млрд грн. На втором и третьем местах с большим отрывом – ООО “Автомагистраль Юг” (5,8 млрд) и ООО” ПБС “(4,3 млрд).

Серьезным рекордсменом стала столица и ее госорганы. Киевская область лидирует и по бюджету (268 млрд), и по количеству (113 тыс.) объявленных тендеров, а Киевская городская госадминистрация (КГГА) проводит закупок больше всех госучреждений (62 тыс.).

Хотя это не удивительно – в столице сосредоточено много министерств, ведомств и крупных государственных предприятий, которые проводят многочисленные закупки на значительные суммы.

Стоит отметить Днепропетровский (53 тыс. закупок на 38 млрд грн) и Донецкий (36 тыс. закупок на 30 млрд грн) регионы. Они настолько активно проводят закупки в ProZorro, что входят в ТОП-3 по количеству тендеров, значительно опережая других.

А вот по бюджету Львовская (31 млрд) область вытесняет Донецкую из тройки лидеров. Причем Одесская (28 млрд) и Харьковская (28 млрд) также почти догнали рекордсменов.

Что касается представителей бизнеса, в рейтинге по количеству предложений, которые выиграли в аукционе, на первом месте ООО “БаДМ-Б” (2,7 тыс). На втором – ООО “Украинская бумага” (2,3 тыс.), на третьем – ООО “Эпицентр К” (1,7 тыс.).

Интересно, что при незначительной разнице в победах в закупках, сумма договоров, заключенных этими компаниями с государством, даже приблизительно не одинакова: ООО “БаДМ-Б” – 421 млн, ООО “Украинская бумага” – 250 млн, ООО “Эпицентр К” – 147 млн.

Также стоит отметить, что ООО “Эпицентр К” является лидером в ТОПе компаний, которые активно оспаривают закупки в ProZorro (701 требования/жалобы).

ООО “Украинская бумага” также упорно борется за свои права – 4 место в этом рейтинге, 378 требования/жалобы. А ООО “БаДМ-Б” по такому показателю – на 14 месте (172 требования/жалобы).

Елена Парфенюк, руководитель департамента государственных закупок торговой площадки Zakupki.Prom.ua