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Почти все компании в США и Европе будут использовать биометрию через два года

Почти все компании в США и Европе будут использовать биометрию через два года

В прошлом году 22,9% украинцев работали в теневом секторе экономики, то есть работали без официального оформления.

В частности, по данным ведомства, в 2017 году количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет достигало 3 млн 695,6 тысяч человек, или 22,9% от общего количества занятого населения соответствующего возраста.

При этом в неофициальном секторе экономики было задействовано 1 млн 514,7 тысяч женщин, или 19,5% от всего занятого населения, и 2 млн 180,9 тысяч мужчин, или 26%.

При этом в городах неформальная занятость является меньшей — на города пришлось 15,3% неофициально работающих украинцев, в то время как по сельской местности этот показатель достигает 39,6%.

По материалам УНН
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