Samsung стал крупнейшим в мире чипмейкером, отодвинув Intel

Рынок полупроводников продемонстрировал в 2017 г. рост на 21,7%. Это рекордный показатель за последние 14 лет. Аналитики подтвердили, что Samsung стала лидером рынка, обогнав Intel. Ранее об этом можно было говорить только по данным самих компаний.

Объем рынка полупроводников в 2017 г. составил $429,1 млрд, что на 21,7% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Таким образом рынок продемонстрировал самый значительный годовой рост за последние 14 лет, отмечает исследовательская компания IHS Markit. Из этой суммы почти $251 млрд приходится на 10 лидирующих компаний.

В частности, Samsung увеличила за год свою выручку от полупроводников до $62 млрд, показав годовой рост на 53,6%, что является рекордным показателем за всю историю компании. IHS Markit подтверждает данные о том, что южнокорейская компания заняла на рынке полупроводников лидирующее положение, отодвинув Intel с объемом полупроводниковый выручки $61,4 млрд и годовым ростом на уровне 11,7% на второе место впервые за 25 лет.