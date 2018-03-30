День финансов, 30 марта: запуск 4G, iPhone без «замедления», отзывы от Tesla

В пятницу, 30 марта, Украина обрела 4G, владельцев iPhone избавили от «замедления», а контрабандисты теперь орудуют беспилотниками.

4G в Украине. Связь четвертого поколения с сегодняшнего дня в нашей стране! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины. Событие настолько значимое, что даже Президент решил поздравить с этим украинцев. Насколько качественной будет 4G в нашей стране – покажет лишь время, но необходимо сказать, что и с 3G были проблемы. Так, за 2017 год количество жалоб на услуги связи в Украине возросло вдвое. НКРСИ сегодня огласила «лидеров» по жалобам украинцев.

Отзывы от Tesla. Американская компания Tesla отзывает 123 тысячи электромобилей марки Model S во всем мире. Как уверяет производитель, во всем виновата коррозия. Также в компании отметили, что водители могут пользоваться машиной до ее отзыва.

Виза и соцсети. У претендентов на американскую визу будут требовать ссылки на профили в соцсетях. Также от претендентов хотят видеть номера телефонов, электронные адреса, статусы о поездках и депортациях за последние пять лет.

Контрабанда беспилотниками. В Китае правоохранители задержали 26 человек, которые с помощью беспилотников занимались незаконной транспортировкой новейших моделей iPhone из Гонконга в город Шэньчжэнь. Суммарная стоимость изъятой контрабанды превысила 500 млн юаней (более $79 млн).

Отключение аналогово ТВ. Кабинет министров принял решение о поэтапном отключении аналогового телевидения в Украине с 1 июля с целью обеспечения информационной безопасности страны.

«Замедление» iPhone. Наконец появился долгожданный инструмент Battery Health, который Apple обещала выпустить ещё после скандала со снижением производительности iPhone по мере старения батареи. Пользователь будет получать уведомления, если смартфон перезагрузится из-за неспособности аккумулятора предоставить необходимое для полноценной работы количество энергии. После этого автоматически активируется режим «Управление производительностью», но пользователь теперь имеет возможность отключить его в настройках.

MyFitnessThief. Крупнейший в США производитель спортивной одежды и аксессуаров Under Armour Inc сообщил, что хакеры взломали 150 млн аккаунтов популярного мобильного приложения для диеты и фитнеса. Согласно информации SecurityScorecard, это самая большая утечка персональных данных в текущем году и одна из пяти крупнейших за последние несколько лет.