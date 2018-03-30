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Парубий подписал закон о стратегической экологической оценке

Парубий подписал закон о стратегической экологической оценке

20 марта 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон “О стратегической экологической оценке” (законопроект №6106), который является одним из ключевых требований Соглашения об ассоциации и ряда других международных соглашений.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Аппарата Верховной рады Украины.

В частности, сообщается, что председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал Закон о стратегической экологической оценке (СЭО). “СЭО – это систематический процесс выявления, анализа и дальнейшего учета экологических факторов и возможных экологических последствий при разработке государственных, местных или отраслевых программ, как это работает во всем мире.

Принятие законопроекта является прогрессивным шагом, поскольку воздействие на окружающую среду в Украине недостаточно учитывался. Без СЕО система оценки воздействия на окружающую среду (ОВД) будет неполноценной, поскольку они действуют вместе: СЕО – на стратегическом уровне, на этапе разработки стратегий, программ и планов других документов государственного планирования, а ОВД осуществляется по четко определенной программе, что может иметь влияние на окружающую среду”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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