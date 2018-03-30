На фоне падения мировых продаж Китай нарастил экспорт вина на 600%

За 5 лет мировой рынок продажи вина сократился на 2,6%, передает УНН со ссылкой на World’s Top Exports.

Наибольшее снижение объемов продаж экспортных вин показали Германия – 17,7%, Южная Африка – 14,3%, Австралия – 13,1%, Аргентина – 12,1%, Португалия – 11,1% и Испания – 10,1%.

В то же время, за 5 лет рекордно удалось увеличить экспорт вина Китая – в 6 раз, Новой Зеландии – на 14,3%, США – на 13,3%.

Украина по итогам прошлого года увеличила экспорт своих вин в страны ЕС почти в 2 раза.

Причина такой тенденции может крыться в рекордно низком урожае винограда в Италии, Франции и Испании. Кроме того, как утверждают отечественные эксперты, украинское вино сегодня по качеству не уступает чилийскому и аргентинскому. Также вино нашего производства постоянно совершенствуется, а местные производители могут предложить европейскому рынку эксклюзивность.