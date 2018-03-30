Премьер сообщил, когда военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март уже в апреле.

“В апреле все военные пенсионеры в соответствии с решением правительства получат доплаты к пенсиям за январь-март, а с мая правительство начинает системную выплату уже повышенных военных пенсий”, — говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров по результатам совещания Гройсмана с министром социальной политики Андреем Ревой.

В свою очередь Рева сообщил, что в соответствии с решением правительства средний размер повышения пенсий составляет 1,5 тыс. грн.

“Все будет проходить в плановом режиме. Нет сомнений, что поставленные задачи будут выполнены”, — добавил министр.

Как сообщается, при пересчете будут учтены: оклад по должности, оклад по специальному званию, процентная надбавка за выслугу лет. Отдельно будут пересчитаны пенсии лицам руководящего и рядового состава органов внутренних дел, для них, кроме выше перечисленных выплат, будут учитывать ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии за январь 2016 года.