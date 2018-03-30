Луценко просит уволить Холодницкого с должности руководителя САП

Луценко просит рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности заместителя генпрокурора. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просит уволить Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

Так, Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого. Луценко отметил, что в комиссию прокуроров направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем САП Назаром Холодницким дисциплинарных проступков. “В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос о снятии Н. Холодницкого с должности заместителя генпрокурора – руководителя САП”, – написал он.