Центробанк Китая считает, что криптовалюты угрожают юаню

Народный банк Китая (PBoC) изложил свою повестку дня на предстоящий год во время телефонной конференции, посвященной монетарной политике.

В то время как вице-управляющий PBoC, Фань Ифэй высоко оценил прогресс в исследованиях и разработках в области цифровых валют, он подчеркнул, что одним из трех приоритетов на 2018 год будет обеспечение целостности китайского юаня.

Для этого, сказал Фань, агентство будет укреплять свои нормативные меры как внутри страны, так и с внешними игроками, чтобы «противостоять различным видам криптовалют».

В общем, в выступлении Фаня мало говорилось о развитии криптовалют и много о том, как они могут подорвать финансовое здоровье в Китае.

В начале марта бывший управляющий Чжоу Сяочуан также критически оценил криптовалютную спекуляцию и ощутимые риски, которые она представляет для финансовой стабильности страны.

Ранее в этом месяце агентство по надзору за безопасностью общественной информации при Министерстве общественной безопасности заявило о том, что оно расширяет сферу интернет-мониторинга и теперь она будет распространяться на зарубежные криптовалютные обменники и биржи, которые предоставляют услуги гражданам Китая.