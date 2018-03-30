Масштабные проверки столичных маршруток закончились новой проблемой (список)

В результате проверок столичными властями частных и коммунальных служб перевозок пассажиров, с 28 марта было закрыто 23 столичных маршрута. Но альтернативы маршруткам в Киеве пока нет.
Об этом сообщает паблик Типичный Киев.
Поэтому в ближайшее время Департамент транспортной инфраструктуры КГГА планирует выставить часть этих маршрутов на инвестиционный конкурс в надежде найти более надежных подрядчиков.
А вот, собственно, и список закрытых маршрутов:
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№151 ст. м. “Петровка” — ул. Закревского
№242 ст. м. “Лесная” — ул. Гарматная
№249 ст. м. “Левобережная” — железнодорожная платформа “Левый берег”
№434 ст. м. “Черниговская” — ул. Бальзака
№496 ст. м. “Лукьяновская” — клиническая больница “Феофания”
№504 ст. м. “Дарница” — ул. Милославская
№509 ул. Милославская — ул. Ялтинская
№526 ст. м. “Лесная” — ст. м. “Позняки”
№528 ул. Лисковская — ст. м. “Черниговская”
№542 ст. м. “Осокорки” — ул. митрополита Андрея Шептицкого
№545 ул. Е. Чавдар — ст. м. “Дарница”
№555 ул. Кибальчича — ДВРЗ
№557 ст. м. “Лыбедская” — ж/м Корчеватое
№569 ст. м. “Лукьяновская” — железнодорожная станция “Киев-Волынский”
№577 ст. м. “Позняки” — ул. Урловская
№459 Жд. вокзал “Дарница” — ул. Подлипки
№507 Жд. вокзал “Южный” — ул. Сирко 15
№464 Жд. вокзал “Южный” — ст. м. “Героев Днепра”
№498 ст. м. «Лесная» — ул. Вершигоры 14
№441 ст. м. “Героев Днепра” — Сады 4
№565 ст. м. “Петровка” — Аэропорт “Киев”
№231 ул. Терещенковская — ул. Кадетский Гай
№416 Кибцентр — ул. Драйзера