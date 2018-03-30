Масштабные проверки столичных маршруток закончились новой проблемой (список)

В результате проверок столичными властями частных и коммунальных служб перевозок пассажиров, с 28 марта было закрыто 23 столичных маршрута. Но альтернативы маршруткам в Киеве пока нет.

Об этом сообщает паблик Типичный Киев.

Поэтому в ближайшее время Департамент транспортной инфраструктуры КГГА планирует выставить часть этих маршрутов на инвестиционный конкурс в надежде найти более надежных подрядчиков.

А вот, собственно, и список закрытых маршрутов:

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№151 ст. м. “Петровка” — ул. Закревского

№242 ст. м. “Лесная” — ул. Гарматная

№249 ст. м. “Левобережная” — железнодорожная платформа “Левый берег”

№434 ст. м. “Черниговская” — ул. Бальзака

№496 ст. м. “Лукьяновская” — клиническая больница “Феофания”

№504 ст. м. “Дарница” — ул. Милославская

№509 ул. Милославская — ул. Ялтинская

№526 ст. м. “Лесная” — ст. м. “Позняки”

№528 ул. Лисковская — ст. м. “Черниговская”

№542 ст. м. “Осокорки” — ул. митрополита Андрея Шептицкого

№545 ул. Е. Чавдар — ст. м. “Дарница”

№555 ул. Кибальчича — ДВРЗ

№557 ст. м. “Лыбедская” — ж/м Корчеватое

№569 ст. м. “Лукьяновская” — железнодорожная станция “Киев-Волынский”

№577 ст. м. “Позняки” — ул. Урловская

№459 Жд. вокзал “Дарница” — ул. Подлипки

№507 Жд. вокзал “Южный” — ул. Сирко 15

№464 Жд. вокзал “Южный” — ст. м. “Героев Днепра”

№498 ст. м. «Лесная» — ул. Вершигоры 14

№441 ст. м. “Героев Днепра” — Сады 4

№565 ст. м. “Петровка” — Аэропорт “Киев”

№231 ул. Терещенковская — ул. Кадетский Гай

№416 Кибцентр — ул. Драйзера