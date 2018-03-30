Основатель Wikipedia прокомментировал желание властей регулировать интернет

Основатель интернет-энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс назвал опасным желанием властей разных стран регулировать интернет и предложил переложить ответственность за защиту данных пользователей на частные компании. Об этом пишет “ТАСС” с Международного правительственного коммуникационного форума в Шардже (ОАЭ).

Предприниматель считает, что регулирование интернета правительственными структурами может быть “невероятно опасным явлением”.

“Правительства, если у них есть оправдывающие обстоятельства, могут взломать любой тип информации, который им не нравится. Мы должны быть очень осторожными с вопросом регулирования интернета”, — считает основатель.

Основатель Wikipedia еще раз подчеркнул, что скептически относится к перспективе регулирования интернета со стороны властей, так как есть ряд рисков. “Например, в Европе и США люди, избираемые для занятия постов в правительственных органах, в большинстве своем не являются экспертами в области технологий. Это ведет к тому, что власти начинают прилагать регулятивные усилия, которые, как правило, неправильные и странные”, — пояснил Уэйлс.

При этом он согласен, что данные пользователей должны быть защищены, а ответственность за их конфиденциальность может быть передана частным компаниям. По его словам, частные компании должны гораздо серьезнее отнестись к защите данных пользователей.