Межбанк: коррекцию доллара к 26,32 не могла остановить интервенция НБУ

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,46/26,50 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Судя по тому, что остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ пролонгировали тренд на «ползучее» снижение, снова немного понизившись с уровня 49 780,2 млн. грн. к отметке 49 016,3 млн. грн., здесь «не заметили» по состояние на утро пятницы масштабную компенсацию НДС нашим агроэкспортерам.

Меж тем, рано (около 10.12 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара изрядно понизились, оказавшись на отметке 26,36/26,38 UAH/USD.

Спустя 28 минут, на 10.40 в сопровождении низких оборотов и доминирования оферов цена доллара упала на межбанке до 26,30/26,35 UAH/USD.

По состоянию на 11.17 снижение курса безналичного «американца» было продолжено, на указанный час СКВ обосновалась на отметке 26,26/26,29 UAH/USD. Откат не остановили покупки регулятора по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,285 UAH/USD.

Дополуденное «зеленое» «антиралли», которое не смогло прервать «вмешательством» встревоженного на сей раз НБУ, сопровождалось признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса. На это указывала неизменность ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo, не тронувшихся c уровня 15,25/16,25% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в гармонии с «символическим» снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 6,4600 / 26,5000

евро – 32,6112/ 32,6586

российский рубль – 0,4696/ 0,4607

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2330/ 1,12331

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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