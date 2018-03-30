Киберпреступники похитили личные данные пользователей популярного в мире мобильного приложения

Крупнейший в США производитель спортивной одежды и аксессуаров Under Armour Inc сообщил, что хакеры взломали 150 млн аккаунтов популярного мобильного приложения для диеты и фитнеса MyFitnessPal. Атака состоялась еще в феврале, но только сейчас компания об этом проинформировала, что сразу же спровоцировало падение ее акций на 3%.

Киберпреступникам удалось получить доступ к именам пользователей аккаунтов, адресам их электронных ящиков и паролям, но не удалось заполучить номера социального страхования, номера водительских лицензий и данные платежных карт, – сообщает Reuters.

Компания Under Armour Inc уже предупредила пользователей об инциденте и попросила их поменять пароли в приложении. «Мы продолжаем следить за подозрительной деятельностью и координировать свои действия с правоохранительными органами», – сказали в компании, добавив, что укрепляют системы, которые обнаруживают и предотвращают несанкционированный доступ к личным данным пользователей.

Согласно информации SecurityScorecard, это самая большая утечка персональных данных в текущем году и одна из пяти крупнейших за последние несколько лет. Более крупные взломы включают утечку 3 млрд учетных записей Yahoo в 2013 году, 412 млн аккаунтов пользователей сайтов для взрослых, которыми управляет основанная в Калифорнии компания FriendFinder Networks Inc в 2016 году и атака на 83 млн клиентов JPMorgan Chase в 2014 году.