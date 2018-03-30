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Названа дата, с которой начнут поэтапное отключение аналогового телевидения в Украине

Названа дата, с которой начнут поэтапное отключение аналогового телевидения в Украине

Кабинет министров принял решение о поэтапном отключении аналогового телевидения с Украине с 1 июля этого года с целью обеспечения информационной безопасности страны, сообщает пресс-служба правительства.

Как пишет “Сегодня”, соответствующее постановление было принято с учетом решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания.

Отмечается, что соответствующим решением правительства “О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины” продлен срок использования радиотехнологии “Аналоговое телевещание”.

“Принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации”, – говорится в сообщении.

Напомним, отключение аналогового вещания в Украине переносилось уже не раз. Изначально технология должны была отойти в историю еще в 2015 году. Позже сроки сдвинули на 30 июня 2017 года, а после этого до 30 июня 2018 года.

По материалам Сегодня
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