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В НАПК объяснили, кто из активистов обязан декларировать доходы

В НАПК объяснили, кто из активистов обязан декларировать доходы

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) утвердило разъяснение по электронному декларированию для членов общественных антикоррупционных организаций в Украине.

Соответствующее решение приняли вчера, 29 марта, на внеочередном заседании.

Согласно документу, опубликованному на сайте НАПК, под обязательное декларирование подпадают в частности физические лица, получающие средства в рамках реализации в Украине программ или проектов, нацеленных на предотвращение коррупции.

То же касается и лиц, которые “систематически выполняют работы” или “оказывают услуги по имплементации стандартов в сфере антикоррупционной политики, если финансирование таких работ осуществляется за счет технической помощи”, отмечается в разъяснении. Под “систематической” деятельностью в ведомстве понимают выполнение указанных работ или оказание услуг два или более раза в течение года.

Кроме того, декларировать доходы должны и руководители общественных объединений, которые профессионально работают в сфере предотвращения коррупции, отмечают в ведомстве. Все “антикоррупционеры”, которые подпадают под эту статью, должны до 1 апреля подать декларацию за период с 30 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года, отмечают в агентстве.

В то же время все те, кто работает в антикоррупционных организациях, но непосредственно не выполняют функции в сфере предотвращения коррупции, могут не переживать по поводу е-декларации. Их этот пункт не касается, разъяснили в НАПК.

Так же не должны декларировать свои доходы все физические лица, которые не имеют никакого прямого отношения к предотвращению коррупции, хотя и связаны с антикоррупционными объединениями. Это касается прежде всего людей, которые “предоставляют услуги, выполняют работы, поставляют товары”, отметили в ведомстве.

По материалам Deutsche Welle
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