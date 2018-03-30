НБУ расширяет возможности банков проводить собственные операции с валютой

Национальный банк сообщает, что, учитывая благоприятную ситуацию на валютном рынке, он считает возможным продолжить смягчение неактуальных временных административных ограничений для банков и бизнеса, ослабление которых не создает рисков дестабилизации рынка.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ранее размер разрешенного сальдо купли-продажи банками иностранных валют и банковских металлов в течение одного рабочего дня составлял 0.5%, а с 4 августа 2017 года – 1.0% от размера регулятивного капитала. Сегодня это требование прекратит действовать.

Во-вторых, Национальный банк изменил для банков лимиты открытой валютной позиции.

С 1 мая этого года лимит общей длинной открытой валютной позиции банка будет увеличен с 1% до 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка – уменьшен с 10% до 8%.

В-третьих, Национальный банк продолжает ослабление ограничений на досрочное погашение украинскими компаниями внешних кредитов и займов в иностранной валюте.

Резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение таких кредитов и займов, если в его реализации (путем кредитования, страхования, обеспечения или поручительства) полностью или частично принимает участие иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство или иностранный банк с акционером – иностранным государством.

В-четвертых, Национальный банк продолжает расширять перечень операций бизнеса, на поступления по которым не распространяется требование относительно обязательной продажи.

В дальнейшем компания-резидент не сможет осуществлять обязательную продажу средств, поступивших по кредиту или займу, если в ее реализации (путем кредитования, страхования, гарантирования) полностью или частично принимает участие иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство. При этом данное исключение распространяется только на те случаи, когда указанное иностранное государство имеет официальную рейтинговую оценку не ниже категории А, подтвержденную в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard&Зoor’s, Moody’s).

В-пятых, Национальный банк упростил для бизнеса перечисление иностранной валюты за рубеж для осуществления платежей, связанных с процессами судопроизводства.

Резиденты-должники, имеющие индивидуальную лицензию на перечисление средств за границу, смогут без ограничений по сумме перечислять за пределы Украины валюту на исполнение судебных решений, решений международных коммерческих арбитражей или удовлетворение требований лиц относительно исполнения судебных или арбитражных решений, требований о взыскании судебных, исполнительных или административных сборов, а также расходов судебного и исполнительного производств, которые возлагаются на должника согласно законодательству иностранного государства. Иностранное государство, о котором идет речь в данном случае, должно принадлежать к числу стран, имеющих официальную рейтинговую оценку не ниже категории А, подтвержденную в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard&Рoor’s, Moody’s).