Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 6 0

На любой вкус и кошелек: Skoda анонсировала 19 новых моделей

На любой вкус и кошелек: Skoda анонсировала 19 новых моделей

Компания Skoda планирует в 2019-2020 годах выпустить на рынок 19 новых и обновленных моделей.

Среди них будет и компактный электрический кроссовер Vision X.

Концепт Skoda Vision X впервые показали в этом месяце на Женевском автосалоне. Он представляет собой небольшой кроссовер с современным дизайном кузова, передовыми технологиями и сложной трансмиссией. В чем её «сложность»? В том, что Vision X может работать на бензине, на газе, а также при помощи электромотора. Однако, серийная версия получит стандартный двигатель внутреннего сгорания.

Продажи Skoda Vision X начнутся в 2019 году. В том же году чехи выпустят на рынок свой первый автомобиль с подзаряжаемой гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid). По предварительной информации, её построят на базе флагманского Superb. Пока об этой силовой установке ничего не известно. Мы предполагаем, что она будет такой же, как у Passat GTE.

В том же 2019 году Skoda начнет продавать первый в своей истории электромобиль. Его создадут на базе Citigo. В 2020 году чешская компания предложит автолюбителям ещё один электромобиль. Его построят на базе концепта Vision E.

Всего же в 2019-2020 годах Skoda предложит 19 новых и обновленных моделей. К 2025 году в её линейке будет не менее десяти моделей электромобилей.

Справка Finance.ua:

  • В 2017 году компания Skoda продала во всем мире 1 200 500 автомобилей.
  • Это лучший показатель продаж чешской компании за всё время её существования.
По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018