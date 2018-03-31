На любой вкус и кошелек: Skoda анонсировала 19 новых моделей

Компания Skoda планирует в 2019-2020 годах выпустить на рынок 19 новых и обновленных моделей.

Среди них будет и компактный электрический кроссовер Vision X.

Концепт Skoda Vision X впервые показали в этом месяце на Женевском автосалоне. Он представляет собой небольшой кроссовер с современным дизайном кузова, передовыми технологиями и сложной трансмиссией. В чем её «сложность»? В том, что Vision X может работать на бензине, на газе, а также при помощи электромотора. Однако, серийная версия получит стандартный двигатель внутреннего сгорания.

Продажи Skoda Vision X начнутся в 2019 году. В том же году чехи выпустят на рынок свой первый автомобиль с подзаряжаемой гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid). По предварительной информации, её построят на базе флагманского Superb. Пока об этой силовой установке ничего не известно. Мы предполагаем, что она будет такой же, как у Passat GTE.

В том же 2019 году Skoda начнет продавать первый в своей истории электромобиль. Его создадут на базе Citigo. В 2020 году чешская компания предложит автолюбителям ещё один электромобиль. Его построят на базе концепта Vision E.

Всего же в 2019-2020 годах Skoda предложит 19 новых и обновленных моделей. К 2025 году в её линейке будет не менее десяти моделей электромобилей.

Справка Finance.ua:

В 2017 году компания Skoda продала во всем мире 1 200 500 автомобилей.