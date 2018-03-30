Nokia добавила искусственный интеллект в технологию анализа группового поведения

Производитель телекоммуникационных решений Nokia обновил технологию анализа группового поведения Cognitive Analytics for Customer Insight. Новая версия ПО позволит специалистам операторов связи оперативно получать персонализированные данные о пользовательском опыте, говорится в пресс-релизе.

Nokia Cognitive Analytics for Customer Insight создаёт в реальном времени целостное представление о пользовательском опыте, позволяя оператору быстро выявлять проблемы и приоритизировать очередность их устранения в зависимости от влияния той или иной проблемы на заказчиков и операторский бизнес. В данном решении применяется показатель Nokia Customer Experience Index (CEI), который коррелирует информацию, поступающую из сети, от устройств, из систем поддержки заказчиков, систем биллинга и других источников, с данными опросов.

В новой версии программы Nokia CEI использует функции машинного обучения и алгоритмы глубокого обучения, оптимизирующие прогнозирование и автоматизацию. Алгоритмы сокращают сроки первоначальной настройки показателя CEI с нескольких месяцев до нескольких дней и повышают точность оценок уровня удовлетворенности.