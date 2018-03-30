Задолженность за тепло: в «Киевэнерго» назвали дома-рекордсмены (инфографика)

По состоянию на 1 марта 2018 года задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ПАО «Киевэнерго» увеличилась на 437 млн грн до 5,62 млрд грн.

Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед ПАО «Киевэнерго» имеют население и ЖЭО столицы – 2,9 млрд грн (2,1 млрд грн за отопление, 800 млн грн за горячую воду) и 826 млн грн соответственно. Об этом сообщает пресс-служба «Киевэнерго».

Отмечается, что выросли и долги государственного бюджета за отопление и горячую воду. На 1 марта 2018 г. долг по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию увеличился на 174,7 млн грн и достиг 1,1 млрд грн. Задолженность организаций, которые финансируются из госбюджета, составила 191,2 млн грн.

Сообщается, что наиболее критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду в Шевченковском (502,8 млн грн) и Деснянском (434,2 млн грн) районах.

В течение февраля 2018 г. ПАО «Киевэнерго» подало в суд 298 исков о взыскании задолженности за предоставленные услуги по теплоснабжению с клиентов на общую сумму более 23,7 млн грн (с физических лиц – 8,0 млн грн, юридических – 15,7 млн грн) без учета инфляции и 3% годовых пени.