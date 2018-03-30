Более 50 тыс. владельцев Volkswagen надумали через суд получить компенсации

В Высокий суд Лондона подали групповой иск против компании Volkswagen, которую обвиняют в том, что она фальсифицировала показатели уровня выброса в атмосферу вредных веществ. Иск подан от лица около 50 000 английских владельцев автомобилей VW.

В 2015 году в мире разразился «Дизельгейт» — скандал, связанный с тем, что Volkswagen установил на свои автомобили с дизельными двигателями программное обеспечение, которое скрывало настоящий уровень выбросов в атмосферу СО2. На самом деле у этих машин уровень выбросов вредных веществ был значительно больше, чем утверждалось официально. Эту махинацию раскрыли сначала в США, а потом и в других странах мира.

В итоге, компании Volkswagen пришлось отозвать несколько миллионов автомобилей с дизельными двигателями. Всего «пострадавшими» стали 11 млн. автомобилей. 1,2 млн. из них принадлежали англичанам.

В США Volkswagen согласился выплатить 25 млрд. долларов для урегулирования претензий со стороны автовладельцев, пострадавших от неправильного программного обеспечения. Немцы также согласились выкупить в Соединенных Штатах 500 тыс. автомобилей, участвующих в «Дизельгейте».

Однако, в Европе Volkswagen не сумел добиться сделки по урегулированию этой проблемы. Теперь немецкому автомобильному гиганту предстоит столкнуться с многомиллиардными исками.

Лондонская юридическая компания Slater and Gordon уже подала в Высокий суд Лондона иск против Volkswagen от лица почти 50 000 владельцев автомобилей этого бренда. В иске говорится, что VW нарушил английские законы и обманул владельцев автомобилей с дизельными двигателями. Немецкая компания заявляет о своей невиновности и говорит, что не нарушала законодательство Великобритании.