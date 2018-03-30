Lockheed Martin показала новый палубный беспилотник для заправки в небе

Подразделение Skunk Works американской компании Lockheed Martin представило проект перспективного палубного беспилотного летательного аппарата — заправщика MQ-25A Stingray.

Как сообщает USNI, новый беспилотник планируется разработать по схеме “летающее крыло”, и это будет единственный такой аппарат среди MQ-25A, представленных другими компаниями — Boeing и General Atomics. Другие участники тендера ВМС США на разработку палубного беспилотника-заправщика намерены создавать свои аппараты по классической самолетной схеме.

Подразделение Skunk Works планирует оснастить свой палубный беспилотник подвесной системой дозаправки D-704. Сегодня такая используется истребителями F/A-18 для дозаправки других самолетов. Система представляет собой гондолу, со встроенным шлангом с конусом, насосом и воздушной турбиной в носовой части. В полете эта турбина вращается и приводит в движение центробежный насос, перекачивающий топливо. В носовой части аппарата планируется разместить различные системы разведки. Аппарат будет оснащен трехстоечным шасси. Другие подробности о проекте не раскрываются.